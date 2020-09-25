Банкоматы банка «Левобережный» теперь оборудованы считывателями бесконтактных карт , говорится в релизе финучреждения.

«Внести или снять наличные, пополнить счет Интернета или оплатить другие услуги через устройства самообслуживания стало удобнее: свою банковскую карту можно просто приложить к специальному устройству возле клавиатуры банкомата», — сказано в сообщении.

Считывателями оснащена большая часть банкоматов банка «Левобережный» в Новосибирске и НСО — в Оби, Искитиме, Барабинске, Тогучине, Мошково, Венгерово, Маслянино, Сузуне, Колывани, Багане, Ордынском, Коченево, Татарске, Черепаново, Куйбышеве, Здвинске, Карасуке, Чанах, Чулыме и Дорогино. На оставшихся банкоматах в Новосибирской области считыватели установят до конца года.

«Вставляете ли вы карту в банкомат или просто прикладываете — вы все равно после этого вводите ПИН-код. Для держателей дебетовых и кредитных карт банка «Левобережный» доступны оба способа идентификации», — заключили в банке.