Возможно досрочное погашение кредита без комиссий.
Клиенты ВУЗ-Банка смогут рефинансировать ипотеку по ставке от 6,5%, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Если раньше по программе рефинансирования «Все просто» можно было рефинансировать только потребительские кредиты, то сейчас действие программы распространяется и на жилищные кредиты», — говорится в релизе.
Сумма кредита по программе рефинансирования может составлять от 100 тыс. до 5 млн рублей. Срок погашения — от двух до 10 лет. Возможно досрочное погашение кредита без комиссий.
Оценить:
Нет комментариев