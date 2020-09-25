Клиенты ВУЗ-Банка смогут рефинансировать ипотеку по ставке от 6,5%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Если раньше по программе рефинансирования «Все просто» можно было рефинансировать только потребительские кредиты , то сейчас действие программы распространяется и на жилищные кредиты», — говорится в релизе.

Сумма кредита по программе рефинансирования может составлять от 100 тыс. до 5 млн рублей. Срок погашения — от двух до 10 лет. Возможно досрочное погашение кредита без комиссий.