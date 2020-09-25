Социальные карты москвичей старше 65 лет блокироваться не будут. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на своем сайте на вопросы в связи с новыми рекомендациями для ограничения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее в отдельном посте он обратился к жителям города, прежде всего к старшему поколению, с просьбой по возможности оставаться дома. «Начиная с августа в Европе вновь ощутимо растет заболеваемость COVID-19. К сожалению, и в Москве в последние дни мы видим значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса. К тому же приближаются холода, а с ними и традиционный рост простудных заболеваний… По мнению врачей, наложение двух болезней — простуды и коронавируса — является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — пояснил мэр.

«Поэтому начиная с понедельника, 28 сентября 2020 года, мы просим вас оставаться дома», — написал он.

По его словам, москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Им рекомендуется временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. При этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.Ходить в магазины и аптеки таким гражданам рекомендуется как можно реже и обязательно в масках и перчатках.

«Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. При необходимости вам будут выданы больничные листы. Но если ваше присутствие на рабочем месте остро необходимо, то просьба соблюдать максимум осторожности», — обратился Собянин к уязвимым с точки зрения здоровья категориям населения.

Также он обратился с просьбой к руководителям предприятий и организаций вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим работы .

После указанной публикации Собянина у граждан возникло много вопросов, констатировал он. Один из них касается того, будут ли, как весной, заблокированы социальные карты москвичей старше 65 лет.

«Нет, мы не блокируем социальные карты, — заверил мэр столицы. — Москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации. Поэтому я надеюсь, что их поездки на общественном транспорте значительно уменьшатся. Если же поездка крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки».

Также он подчеркнул, что штрафовать за выход из дома пожилых людей не будут: это не является нарушением. «Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений», — отметил мэр.

В своем сообщении он привел телефон горячей линии для получения больничного листа гражданами, страдающими хроническими заболеваниями, и уточнил, что «работающим пенсионерам 65+ больничные выпишут центра­лизованно по заявкам работодателей».



Объясняя важность дистанционного режима работы, Собянин указал, что, в частности, в мэрии Москвы с понедельника на «удаленку» перейдет 30% персонала.