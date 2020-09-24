Приобрести столь крупный фонд могут либо крупные корпоративные структуры, либо крупнейшие банки, считают эксперты.
Холдинг семьи Гуцериевых «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) хочет продать одноименный пенсионный фонд, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. По словам одного из них, для поиска покупателей и оценки актива консультантом выбран «ВТБ Капитал». По словам источника в СФИ, консультации о возможной продаже фонда уже велись со СберБанком, ВТБ и Промсвязьбанком. В ПСБ подтвердили интерес к пенсионному фонду в структуре группы, но отметили, что «никаких договоренностей ни с кем из игроков этого рынка не достигнуто».
Один из собеседников сообщил, что желаемая для акционера сумма за продажу фонда составляет 25–30 млрд рублей (около 10% от активов). По его словам, часть этих денег должна будет пойти на выкуп активов, связанных с группой «Сафмар», остальные деньги отправятся на погашение долга холдинга перед ВТБ, который на конец года должен сократиться до 18 млрд рублей. Большинство собеседников сходятся во мнении, что Промсвязьбанк, у которого нет своего НПФ, является наиболее перспективным покупателем.
Приобрести столь крупный фонд могут либо крупные корпоративные структуры, либо крупнейшие банки, считают эксперты.
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