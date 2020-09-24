Холдинг семьи Гуцериевых «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) хочет продать одноименный пенсионный фонд, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. По словам одного из них, для поиска покупателей и оценки актива консультантом выбран «ВТБ Капитал». По словам источника в СФИ, консультации о возможной продаже фонда уже велись со СберБанком, ВТБ и Промсвязьбанком. В ПСБ подтвердили интерес к пенсионному фонду в структуре группы, но отметили, что «никаких договоренностей ни с кем из игроков этого рынка не достигнуто».

Один из собеседников сообщил, что желаемая для акционера сумма за продажу фонда составляет 25–30 млрд рублей (около 10% от активов). По его словам, часть этих денег должна будет пойти на выкуп активов, связанных с группой «Сафмар», остальные деньги отправятся на погашение долга холдинга перед ВТБ, который на конец года должен сократиться до 18 млрд рублей. Большинство собеседников сходятся во мнении, что Промсвязьбанк, у которого нет своего НПФ, является наиболее перспективным покупателем.

Приобрести столь крупный фонд могут либо крупные корпоративные структуры, либо крупнейшие банки, считают эксперты.