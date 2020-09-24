Danske bank и Deutsche bank подозреваются в том, что проводили подозрительные денежные операции на сумму порядка 540 млн евро через филиал Danske bank в Литве. С таким утверждением выступило в четверг Датское радио , ссылаясь на данные обширного журналистского расследования.

Утверждается, в частности, что компания, имеющая счет в литовском филиале Danske bank, «играла центральную роль в систематическом отмывании денег из России» между 2012 и 2015 годом. Для этого был использован метод так называемой «зеркальной торговли» через покупку и продажу акций, уточнило Датское радио.

Ранее американский портал BuzzFeed со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении материалы специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) сообщило, что ряд банков с мировым именем помог своим клиентам обойти санкции и отмыть незаконно полученные средства в объеме 2 трлн долларов с 1999 по 2017 год.

Документация представляет собой более 2 тыс. так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов — SAR (Suspicious Activity Reports). Представители BuzzFeed передали досье Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ).

В частности, в документах упоминалась такие банки, как JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.