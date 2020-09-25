Председателем наблюдательного совета СберБанка избран министр финансов Антон Силуанов, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.



Акционеры кредитной организации на годовом собрании избрали новый состав наблюдательного совета. Кроме министра финансов, в набсовет вошел вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, замминистра финансов Владимир Колычев, Герман Греф, директор НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, бывший глава ЦБ Сергей Игнатьев, помощник президента Максим Орешкин, бывший премьер Финляндии Эско Ахо, независимый консультант по инвестициям Надя Уэллс, ректор «Сколтеха» Александр Кулешов, бывший первый зампред Банка России Геннадий Меликьян, основатель венчурного фонда ruNet Леонид Богуславский, зампред СберБанка Белла Златкис и ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Не были переизбраны аудитор ЦБ Валерий Горегляд и начальник ГУ Банка России по ЦФО Надежда Иванова.