Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает повысить налоги для компаний, чьи доходы в виде дивидендов превышают 50 млн рублей.

«Считаем необходимым рассмотреть вопрос о дифференцированном налогообложении дивидендов, получаемых организациями», — говорится в письме Кутепова на имя главы правительства Михаила Мишустина.

Сенатор отметил, что по отчетности 2,4 млн российских компаний за 2017 год размер выплаченных дивидендов, по данным Росстата, составил более 5,3 трлн рублей. Часть этих денежных средств выплачена физическим лицам. По данным ФНС России, доходы граждан в виде дивидендов в 2018 году составили 1,5 трлн рублей, а сумма исчисленного налога на 1 октября 2019 года – 197 млрд рублей.

«В силу того, что получателями дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях) являются и организации, предлагается предусмотреть повышение ставки налога для них при получении дохода в виде дивидендов свыше 50 миллионов рублей и определив пороги сумм для дифференциации повышенной ставки 50-300 миллионов рублей, 300 миллионов и выше», — говорится в письме. Повышенные ставки предлагается применять к сумме превышения дивидендов в 50 млн рублей.

Кутепов напомнил, что по данным ФНС России сумма дивидендов, подлежащая выплате акционерам, на 1 октября 2019 года составила 5,7 трлн рублей, из них дивидендов, выплаченных российским организациям со ставкой налога 13% — 303 млрд рублей, физическим лицам-резидентам РФ – 308 млрд рублей, иностранным организациям – 1,5 трлн рублей, физическим лицам – нерезидентам РФ —16 млрд рублей.