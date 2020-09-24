Рост уровня бедности во II квартале создает риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году не будет достигнута. Об этом в пятницу говорится в экономическом мониторинге Счетной палаты.

«Уровень бедности вырос во II квартале 2020 года до 13,5% с 12,5% в I квартале 2020 года. Это создало риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута», — отмечается в мониторинге.

Снижение реальных располагаемых денежных доходов во II квартале на 8% не могло не сказаться на уровне бедности, выросшем за квартал на 0,9 п. п. до 13,5%, что эквивалентно 19,9 млн. человек, отмечают эксперты.



При этом, согласно подсчетам экспертов НИУ ВШЭ, действия по поддержке населения в период ограничительных мер позволили компенсировать около 50% потенциального прироста бедности во II квартале 2020 года.



«При сохранении благоприятных тенденций в экономике доля бедного населения по итогам года, вероятно, останется в пределах 13—13,5%. Стоит отметить, что в 2015 году кризисная ситуация в экономике привела к более существенному росту бедного населения. Однако такой уровень бедности увеличивает риски недостижения национальной цели по снижению уровня бедности в два раза к 2030 году. В этой связи основной задачей должно стать не возврат к докризисным показателям уровня бедности, а выход на траекторию уверенного снижения», — сказано в обзоре.

Напомним, в тексте указа президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» говорится, что к 2030 году необходимо обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции. Уровень бедности в РФ к 2030 году должен быть снижен в два раза по сравнению с 2017-м, отмечается в указе. Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, должно вырасти в РФ до 25 млн человек.