СберБанк расширил географию программы «Дальневосточная ипотека». Теперь приобрести вторичное жилье у юридического или физического лица можно не только на сельских территориях Дальневосточного федерального округа, но и на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа.

«Если заемщики уже были зарегистрированы на территории Дальневосточного федерального округа на момент оформления кредитного договора, предоставление регистрации по месту приобретаемой недвижимости не потребуется», — говорится в релизе.

При строительстве жилого дома в качестве обеспечения по кредиту на момент строительства теперь можно привлечь платежеспособных поручителей.

Программа «Дальневосточная ипотека» с госсубсидированием позволяет жителям Дальнего Востока получить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на покупку строящегося и готового жилья, а также на строительство дома. При регистрации сделки в электронном виде ставка составит 1,7% годовых.

В программе могут принять участие семьи, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно) либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 19 лет.

Максимальный срок кредита составит 20 лет и два месяца, сумма кредита — до 6 млн рублей.

Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года, при этом срок оформления кредита на вторичном рынке на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа ограничен до 31 декабря 2021 года.

Ранее СберБанк снизил первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке» с 20% до 15% от стоимости недвижимости, а также предоставил возможность привлекать в качестве созаемщиков третьих лиц, например, родителей и других родственников.

