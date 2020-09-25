СберБанк с 25 сентября снова отправляет на удаленную работу 50% своих сотрудников в Москве. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф.



«Я получил письмо от мэра (Москвы Сергея Собянина. — Прим. ред.). И мы приняли решение: с сегодняшнего дня уже отправим на «удаленку» 50% своего персонала в Москве», — сказал Греф. По его словам, при ухудшении ситуации с распространением коронавируса банк может увеличить число сотрудников на «удаленку».

Ранее Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить на улицу без особой необходимости. Также правительство столицы рекомендовало работодателям перевести как можно большее число сотрудников на «удаленку».