Совокупная прибыль российских компаний сократилась в январе — июле этого года в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, при этом доля убыточных организаций выросла, свидетельствуют данные Росстата .

По оперативной информации, в январе — июле 2020 года сальдированный финансовый результат, то есть прибыль минус убыток, организаций (без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных или муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 5 трлн 370,2 млрд рублей против совокупной прибыли по сопоставимому кругу организаций в январе — июле 2019 года в размере 9 трлн 289,9 млрд рублей.

Как уточняется, по итогам семи месяцев 2020 года 36,3 тыс. организаций получили прибыль в размере 8 трлн 774,7 млрд рублей, а 19 тыс. — убыток на сумму 3 трлн 404,5 млрд.



Из материалов Росстата следует, что доля прибыльных организаций за отчетный период составила 65,7% против 69,2% в январе — июле прошлого года, а убыточных — 34,3% против 30,8%.