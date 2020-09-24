Росстат начнет в 2021 году при расчетах показателей зарплат опираться на данные Пенсионного фонда не в формате эксперимента, а постоянно, пишет «Коммерсант» . Об этом свидетельствует объявленный ведомством тендер на сайте госзакупок. Объектом закупки выступает «выполнение технологических работ по расчету показателей зарплаты на основе объединения административных данных Пенсионного фонда и данных Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата». Начальная максимальная цена контракта составляет 9 млн рублей.

Подрядчики по госзаказу должны помочь Росстату завершить работу по использованию данных ПФР, которую ведомство ведет сначала этого года. В перспективе с применением данных ПФР Росстат также планирует рассчитывать такие показатели, как число работников, рабочих мест и работодателей, национальный фонд оплаты труда, среднюю и медианную зарплаты на одно рабочее место.

На практике «уточнение», в частности, показателей и средней, и медианной зарплат за счет использования большего объема данных приведет к тому, что в абсолютных цифрах они сократятся. Сейчас средняя зарплата в РФ составляет 47,8 тыс. рублей, а медианная — 34,3 тыс. рублей.