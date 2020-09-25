Безработица в России в августе составила 6,4%. Такие данные приводит в пятницу Росстат.

«Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе 2020 года составила 75,3 млн человек, из них 70,5 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,8 млн человек — как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в августе 2020 года составил 6,4%», — говорится в релизе статистического ведомства.

Согласно его материалам, в июле этого года безработица составляла 6,3%, в августе 2019-го — 4,3%.

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в августе 2020 года составила 49%, городских жителей — 70%, молодежи в возрасте от 15 до 25 лет — 21,8%, лиц без опыта трудовой деятельности — 25,6%.

Уровень безработицы среди сельских жителей (8,5%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (5,8%). Уровень безработицы женщин (6,5%) превышает уровень безработицы мужчин (6,3%). Также уровень безработицы в августе по сравнению со II кварталом 2020 года повысился в большинстве возрастных групп, указывает Росстат.

В целом за II квартал этого года уровень безработицы равнялся 6%, свидетельствуют статданные.

Минэкономразвития на днях также оценило безработицу в августе в 6,4%, отметив при этом замедление темпов роста показателя . По словам главы МЭР Максима Решетникова, в сентябре прирост безработицы составляет менее 3 тыс. человек в день после 30 тыс. в мае и 12 тыс. в августе.



По оценке Банка России, представленной в конце августа, безработица достигла 6,4% уже в июле этого года .