У нас традиционно сильная техническая школа и много перспективных кадров и проектов в сфере финтех. Пандемия коронавируса и кризис подтолкнули развитие дистанционных платежей и других финансовых продуктов и технологий. Казалось бы, можно ждать взрыва активности в этом сегменте, однако остаются значительные вызовы, которые всем игрокам рынка предстоит преодолеть, среди которых общее состоянии инвестиционного климата, недоверие к новым финансовым технологиям, относительно низкий уровень финансовой грамотности, отсутствие сильного сегмента венчурного финансирования. Об этом говорится в отчете «Выход компаний на финтех рынки СНГ, Центральной Азии и Монголии», подготовленном экспертами Международного финансового центра «Астана» совместно с Российской Ассоциацией ФинТех, Белорусским Центром экономических исследований BEROC, Парком Высоких Технологий Кыргызской Республики, консалтинговой компанией Access Solutions (Монголия), Украинской ассоциацией финтех и инновационных компаний, IT-Парком Узбекистана и QazTechVentures.. В нем детально проанализировано текущее состояние финтеха в странах евразийского региона (России, Казахстане, Украине, Белоруссии, Монголии, Узбекистане и Кыргызстане) и прогнозируется то, как этот сегмент будет выглядеть в ближайшем будущем.

Главная особенность российской финтех-индустрии, которая отличает ее от аналогичных сегментов других стран евразийского региона - значительная роль банковского сектора в развитии финансовых технологий. Работая над развитием новых финансовых технологий и продуктов, банки активно заходят на территорию других бизнесов, предлагая нефинансовые продукты и услуги, например, билеты в кино или скидки на услуги такси. Продолжая эту линию, крупные российские финтех-игроки активно работают над созданием супер-приложений (Super Apps), в которых сконцентрированы множество услуг. Появление нескольких подобных суперприложений на российском рынке эксперты прогнозируют уже в этом году.

Создавая инновационные решения, банки используют собственные силы своих разработчиков. Это, в итоге приводит к тому, что на рынке остается достаточно мало места для независимых компаний и стартапов. «Доминирование банков в российской финтех-экосистеме объясняет относительно низкий уровень выхода независимых финтех-решений на рынок», - делают вывод специалисты МФЦА.

Небольшое количество финтех-стартапов и слабая динамика их появления – проблема не только России, но и других стран евразийского региона. Основная причина этого кроется в неразвитом рынке венчурного финансирования. Отсутствие возможности получить инвестиции на ранних этапах означает одно – шансы на зарождение финтех единорогов пока еще достаточно низкие.

Однако государства стран региона активно стимулируют развитие финтех-сегмента. Как отмечают авторы отчета, в России и других странах евразийского региона наблюдается тренд на создание комфортных условий для развития инноваций: власти разрабатывают лояльное законодательство и регулирование, предоставляют налоговые льготы, зазывают проекты в «регуляторные песочницы», финансируют образовательные программы, учреждают институты акселерации, технопарки и смягчают условия для начинающего бизнеса. Например, в Казахстане центром развития финтех-индустрии является международный финансовый центр «Астана», который работает по поддержке стартапов в нескольких направлениях: занимается разработкой нормативной и регуляторной базы, тестируя новые финансовые технологии и продукты в так называемой «регуляторной песочнице» и выпуская на рынок доказавшие состоятельность проекты, предоставляя гранты и помогая предпринимателям повысить свои компетенции в рамках менторских и акселерационных программ.

Эксперты МФЦА убеждены - финансовые технологии критически важны для развития региона. «Зарубежные венчурные инвесторы и финтех компании проявляют интерес к развивающимся странам несмотря на относительно невысокую охваченность населения банковскими услугами. Возможно, даже благодаря ей, регион станет местом, где «будущее финтеха наступит быстрее всего», - отмечается в отчете. Спрос на новые финансовые продукты есть во всех странах региона, не только в России. Самым популярным финтех сегментом в Казахстане являются платежи и переводы: по данным Нацбанка Казахстана в 2019 году объем цифровых платежей в стране вырос более, чем вдвое и достиг 34,8 млрд долларов. В Украине в последние годы появляются компании, работающие в отрасли персонального финансового менеджмента, RegTech InshurTech – это очень перспективные направления, поэтому в Украине ожидается рост финтех-стартапов и появление 20-30 новых игроков. Финтех-рынок Беларуси базируется на хорошо развитом ИТ секторе, белорусские компании создают продукты не только для внутреннего рынка, но и для внешнего. Господдержка финтеха в Узбекистане сосредоточена на сегментах блокчейна и криптовалют, которые являются наиболее продвинутыми в регулировании и привлекают иностранные инвестиции в страну.

«Сегодня те возможности, которые открывают перед нами новые финансовые технологии, широко обсуждаются на разных уровнях. Как региональный финансовый центр, МФЦА привлекает внимание игроков на рынках СНГ, Центральной Азии и Монголии. Мы подготовили этот отчет, чтобы удовлетворить растущий интерес и способствовать развитию финансовых технологий в регионе. Это должно принести пользу исследователям, инвесторам, а также нынешним и потенциальным участникам рынка финансовых технологий.», - отметил Управляющий Международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов.

Справка

Исследование «Выход компаний на финтех рынки СНГ, Центральной Азии и Монголии» подготовлено Международный Финансовый Центр “Астана” в партнерстве с экспертными институтами стран региона: Белорусским Центром экономических исследований BEROC, Парком Высоких Технологий Кыргызской Республики, консалтинговой компанией Access Solutions (Монголия), Российской Ассоциацией ФинТех, Украинской ассоциацией финтех и инновационных компаний, IT-Парком Узбекистана и QazTechVentures.

Международный финансовый центр «Астана» создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в рамках Плана нации «100 шагов по реализации пяти институциональных реформ». 2 июля 2020 года в рамках заседания Совета по управлению МФЦА принята Стратегия развития Центра до 2025 года. В соответствии с ней видение МФЦА заключается в становлении в качестве ведущего международного финансового центра в регионе, включающем Центральную Азию, Кавказ, страны ЕАЭС, Западный Китай, Монголию и Восточную Европу. Миссией МФЦА является содействие устойчивому долгосрочному развитию региона. Как отметил Глава государства К.Токаев, «МФЦА с его уникальными возможностями может выступить в качестве универсальной платформы, связывающей страны региона».

Стратегические направления устойчивого развития МФЦА включают развитие экономики замкнутого цикла, финансовых технологий и «цифрового финансового центра».