Роскомнадзор включил сайт криптобиржи Binance в реестр сайтов, которые содержат запрещенную к распространению на территории России информацию. Об этом говорится в сообщении торговой площадки, размещенном на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«24 сентября 2020 мы получили уведомление от Роскомнадзора РФ о внесении сайта binance.com в реестр доменных имен, содержащий запрещенную к распространению в России информацию. Из письма следует, что таковой является информация о возможности приобретения электронной криптовалюты (Bitcoin)», — говорится в заявлении.

Поясняется, что ранее криптовалютная биржа не получала уведомлений от правоохранительных и гражданских государственных служб, а также от органов судебной власти о наличии каких-либо исков или решений суда.

«Мы продолжаем предоставлять услуги для российских пользователей в полном объеме, и средства клиентов находятся в безопасности», — добавили в Binance.