Согласно исследованию, продукт «Кредит наличными» банка «Восточный» вошел в топ-3 рейтинга. Аналитики «Финансиста» рассматривали кредиты наличными в рублях при подаче заявки в офисе банка, без обеспечения, на сумму 300 001 рубль для заемщиков – физических лиц, впервые обратившихся в банк, не имеющих в нем положительной кредитной истории и не являющихся зарплатными или корпоративными клиентами банка. Баллы начислялись последовательно по таким критериям как величина процентной ставки, срок кредитования, наличие трудового стажа, список требуемых документов.

«Кредит наличными» является флагманским кредитными продуктом банка «Восточный». Кредитный лимит составляет от 80 тыс. до 3 млн рублей, срок кредитования – от 13 до 60 месяцев, минимальная процентная ставка – 9% годовых. Чтобы взять кредит до 500 000 рублей, физическим лицам достаточно получать доход от 30 000 рублей ежемесячно (без вычета налогов), предъявить паспорт гражданина РФ и подтверждающий доход документ.

Минимальное время рассмотрения заявки – 15 минут. В случае одобрения деньги зачисляются на карту с бесплатными выпуском и годовым обслуживанием. Ее можно получить в ближайшем отделении или воспользоваться сервисом курьерской доставки. По желанию клиента, деньги можно получить в отделении банка.

Подробнее о продукте «Кредит наличными» можно узнать на сайте банка «Восточный» .