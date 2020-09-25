ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 26 сентября.

Курс доллара понизился на 35,85 копейки, составив 76,8195 рубля (77,178 рубля на 25 сентября). Курс евро снизился на 31,81 копейки до 89,6637 рубля (89,9818 рубля на 25 сентября).

На валютных торгах Московской биржи на 13:32 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 37 копеек и составил 77,51 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 23 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 90,28 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 76,65—77,62 рубля за доллар и 89,55—90,39 рубля за евро.