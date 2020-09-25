Холдинг «Сафмар Финансовые инвестиции» пока не продает дочерний негосударственный пенсионный фонд, следует из сообщения, распространенного холдингом.

В ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» (SFI) прокомментировали появившуюся в пятницу информацию о возможной продаже НПФ «Сафмар». Так, газета «Коммерсант» написала со ссылкой на свои источники, что холдинг семьи Гуцериевых «Сафмар финансовые инвестиции» хочет продать одноименный пенсионный фонд, рассчитывая получить за него 25—30 млрд рублей, и уже вел соответствующие переговоры со СберБанком, ВТБ и Промсвязьбанком.

SFI в этой связи подчеркивает, что НПФ «Сафмар» является важным активом в портфеле холдинга. «Благодаря совместным усилиям холдинга и менеджмента фонда НПФ «Сафмар» является экономически эффективным игроком пенсионного рынка, демонстрирует положительные финансовые результаты и совершенствует свою инвестиционную политику, обеспечивая возможности своего развития в будущем. С 2018 года в НПФ «Сафмар» стартовала программа масштабной перезагрузки фонда. Она включает в себя мероприятия по улучшению состава инвестиционного портфеля, повышению качества услуг за счет внедрения цифровых сервисов, внедрению новой линейки индивидуальных тарифных планов. Фонд существенно улучшил кредитное качество всех активов и постепенно сократил вложения в ценные бумаги с низкими кредитными рейтингами. Устойчивость фонда подтверждают максимально возможные показатели прохождения стресс-тестирования ЦБ РФ (на уровне 99%)», — подчеркивают в материнской организации.

Там отмечают, что SFI понимает, как развивать подконтрольный НПФ. «В настоящий момент совместными усилиями менеджмента SFI и НПФ «Сафмар» разрабатывается новая стратегия развития бизнеса фонда как в сегменте обязательного пенсионного страхования, так и в сфере негосударственного пенсионного обеспечения. Приоритетами новой стратегии станут прозрачность и открытость инвестиционной деятельности, сбалансированная инвестиционная политика, повышение лояльности клиентской базы, внедрение цифровых технологий, улучшение системы корпоративного управления», — рассказали в холдинге.



«Несмотря на то, что SFI регулярно получает предложения от разных игроков рынка о продаже НПФ «Сафмар», в данный момент у холдинга нет никаких договоренностей о возможных сделках или решения о продаже этого актива», — заключают в «Сафмар Финансовых инвестициях».