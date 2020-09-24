Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 28 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подешевел на 33 копейки. На 10:10 мск курс доллара снизился на 33 копейки и составил 76,81 рубля, а евро подешевел до 89,64 рубля (минус 41 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в пятницу с утра для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. По его словам, в начале сессии покупки в российской валюте будут преобладать, что уведет пару доллар/рубль в район 77 рублей. В дальнейшем рубль попытается продолжить укрепление. Американская валюта сохранит позиции в нижней половине диапазона 75—80 рублей, прогнозировал эксперт.

«Пара доллар/рубль закрылась вчера практически «крестиком». Это явное свидетельство того, что силы рублевых «медведей» истощились. Скорее всего, на позитивном внешнем фоне мы сегодня увидим коррекционное укрепление рубля с попыткой пары уйти в район 76,5—76,7. Сильная поддержка — нижняя граница восходящего канала — по паре доллар/рубль расположена в районе 76, а сопротивление — 78 рублей за доллар. Не видим причин для тестирования этих уровней сегодня», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.