Пенсионный возраст в РФ могли повысить еще во время кризиса 2008–2010 годов — предметные дискуссии по этому поводу велись в правительстве, но тогда решение не было принято, пишут «Известия» . Об этом вспоминает экономист Алексей Кудрин в книге «Экономическое развитие России», которая выходит в свет в конце сентября.

«Тогда решение принято не было. Если бы было принято, то через 10 лет уже имели бы эффект — пенсии были бы значительно выше, ориентировочно на треть, при этом государство могло бы больше средств направлять на развитие. У нас не растут доли расходов в ВВП на здравоохранение, на образование, на инфраструктуру», — уверен Кудрин.

Как отметила замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская, в 2008 году действительно обсуждалось повышение пенсионного возраста. «Начали обсуждение еще до кризиса. Я в нем участвовала — аргументы против перевесили. Два основных аргумента против, которые помню, были связаны с тем, что продолжительность жизни еще только начала расти с 2005 года и не успела восстановиться до уровня 1960-х годов. Бытовым языком говорили, что «люди не доживают». И второй — с тем, что в кризис люди теряют работу, и странно повышать возраст в этих условиях», — рассказала эксперт.

По ее словам, против был социальный блок. Если бы возраст начали повышать тогда, учитывая, что ситуация со сбалансированностью финансов Пенсионного фонда была легче, это позволило бы выбрать более медленную скорость повышения, сделать этот процесс более плавным, менее болезненным для людей. «Но были бы сейчас пенсии выше? Не уверена, потому что нельзя исключать решения, при котором эффект от повышения пенсионного возраста направили бы на снижение трансферта из федерального бюджета. Но, возможно, это позволило не отказываться от системы обязательных пенсионных накоплений», — считает Синявская.

По мнению экспертов, если бы этим вопросом занялись уже тогда, то было бы больше пространства для маневра, можно было растянуть процесс во времени и не понадобилось бы устанавливать мораторий на пенсионные накопления. Однако существенного повышения пенсий не было бы, так как заработные платы тоже были невысокими, а значит, и отчисления в ПФР — незначительными. Больший эффект имел вывод доходов из тени, считают эксперты.