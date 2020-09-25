Правительство РФ одобрило законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 2021 года, говорится в сообщении на сайте Кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Ранее замминистра труда и социальной защиты РФ, статс-секретарь Андрей Пудов сообщил, что законопроект о новом подходе к изменению величины МРОТ и прожиточного минимума планируется внести в Госдуму в конце недели после рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии.