Компания «ПрограмБанк» вошла в TOP-5 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения по итогам продаж за прошлый год.
Рейтинг издается британским журналом «IBS Journal» — ведущим мировым СМИ в области банковских технологий.
В 2018 году компания «ПрограмБанк»:
- Выпустила на рынок новый продукт « ПрограмБанк.Финмониторинг», которое контролирует операции клиентов в онлайн- и оффлайн-режимах. Система реализует новые принципы Банка России по борьбе с обналичиванием денежных средств.
Продукт был внедрен в пяти банках.
- Заключила контракт на внедрение решения « ПрограмБанк.XBRL» в одной из крупнейших финансовых компаний России.
- Выпустила на рынок новое решение «Учет аренды» для выполнения требований стандарта МСФО 16 и внедрила его в одном из крупнейших российских банков.
«Наша компания в течение последних 10 лет уверенно входит в ТОП-5 рейтинга IBS Sales League Table Journal...» — говорит Директор по работе с клиентами компании «ПрограмБанк» Виталий Занин.
«...Это показывает, что клиентоориентированный подход в долгосрочной перспективе всегда окупается».
Справочная информация
Компания « ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 30 лет.
Компания устойчиво входит в ТОП-5 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения (IBS Sales League Table).
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис», « ПрограмБанк.АБС» и « ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование», микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро»...
Среди клиентов компании: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.
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