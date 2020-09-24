Рейтинг издается британским журналом «IBS Journal» — ведущим мировым СМИ в области банковских технологий.



В 2018 году компания «ПрограмБанк»:

Выпустила на рынок новый продукт « ПрограмБанк.Финмониторинг », которое контролирует операции клиентов в онлайн- и оффлайн-режимах. Система реализует новые принципы Банка России по борьбе с обналичиванием денежных средств.

Продукт был внедрен в пяти банках.

Продукт был внедрен в пяти банках. Заключила контракт на внедрение решения « ПрограмБанк.XBRL » в одной из крупнейших финансовых компаний России.

Выпустила на рынок новое решение «Учет аренды» для выполнения требований стандарта МСФО 16 и внедрила его в одном из крупнейших российских банков.

«Наша компания в течение последних 10 лет уверенно входит в ТОП-5 рейтинга IBS Sales League Table Journal...» — говорит Директор по работе с клиентами компании «ПрограмБанк» Виталий Занин.



«...Это показывает, что клиентоориентированный подход в долгосрочной перспективе всегда окупается».

Справочная информация



Компания « ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 30 лет.

Компания устойчиво входит в ТОП-5 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения (IBS Sales League Table).

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », системы для страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро »...



Среди клиентов компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.