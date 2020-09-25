При переводе сотрудников на удаленную работу удалось в кратчайшие сроки разработать безопасное решение.
Во время пандемии был зафиксирован всплеск кибератак на сервисы удаленной работы, но ни одна атака на сотрудников СберБанка не была успешной, сообщил глава кредитной организации Герман Греф в интервью «Коммерсанту». По его словам, системы защиты информации оказались качественными.
«Во время пандемии был зафиксирован всплеск атак на сервисы удаленной работы. Так, объем вредоносного трафика электронных писем вырос с 12% в начале марте до 60% к середине апреля. В целом число кибератак при удаленной работе во втором квартале увеличилось на 57% по сравнению с первым. Апрель и май 2020 года стали в целом рекордными по числу успешных кибератак на пользователей, работающих удаленно, однако ни одна атака на сотрудников СберБанка не была успешной», — заявил Греф.
Как отметил глава СберБанка, при переводе сотрудников на удаленную работу удалось в кратчайшие сроки разработать безопасное решение. «Был выработан и реализован процесс предоставления сотрудникам удаленного доступа к ресурсам, необходимым для обеспечения непрерывной и безопасной деятельности банка. При этом в СберБанке действует правило, по которому вся работа с критичными данными, такими как персональные данные клиентов и банковская тайна, выполняется только из офисов. Это обеспечивает дополнительную защиту критически важных для нас данных», — пояснил Герман Греф.
«Мы уже приняли решение, что после эпидемии порядка 30% сотрудников смогут остаться на смешанном режиме работы», — отметил он.
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