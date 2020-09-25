Во время пандемии был зафиксирован всплеск кибератак на сервисы удаленной работы, но ни одна атака на сотрудников СберБанка не была успешной, сообщил глава кредитной организации Герман Греф в интервью «Коммерсанту» . По его словам, системы защиты информации оказались качественными.

«Во время пандемии был зафиксирован всплеск атак на сервисы удаленной работы. Так, объем вредоносного трафика электронных писем вырос с 12% в начале марте до 60% к середине апреля. В целом число кибератак при удаленной работе во втором квартале увеличилось на 57% по сравнению с первым. Апрель и май 2020 года стали в целом рекордными по числу успешных кибератак на пользователей, работающих удаленно, однако ни одна атака на сотрудников СберБанка не была успешной», — заявил Греф.

Как отметил глава СберБанка, при переводе сотрудников на удаленную работу удалось в кратчайшие сроки разработать безопасное решение. «Был выработан и реализован процесс предоставления сотрудникам удаленного доступа к ресурсам, необходимым для обеспечения непрерывной и безопасной деятельности банка. При этом в СберБанке действует правило, по которому вся работа с критичными данными, такими как персональные данные клиентов и банковская тайна, выполняется только из офисов. Это обеспечивает дополнительную защиту критически важных для нас данных», — пояснил Герман Греф.

«Мы уже приняли решение, что после эпидемии порядка 30% сотрудников смогут остаться на смешанном режиме работы», — отметил он.