Глава СберБ анка Герман Греф надеется сохранить режим сотрудничества и партнерства с «Яндексом» в некоторых областях. Об этом он сообщил на пресс-конференции.



«Мы в чем-то с «Яндексом» конкурируем, а в чем-то сотрудничаем и партнерствуем. Я надеюсь, что этот же режим сохранится во всех случаях, какие бы мы сделки не совершили, какие бы сделки не совершил «Яндекс». Противопоставление в данном случае не совсем корректно: мы уважаем наших конкурентов всех и мы уважаем «Яндекс» в частности», — сказал Герман Греф.

«СберБанк может остаться продвинутой компании только в том случае, если у него будут продвинутые конкуренты…мы никого не боимся, мы чувствуем себя самодостаточными, способными достигать целей», — заключил глава банка.

Напомним, что летом 2020 года СберБанк и «Яндекс» объявили о «разводе» : «Яндекс» выкупил у СберБанка долю в «Яндекс.Маркете», а СберБанк — долю «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах». В конце сентября стало известно о переговорах по приобретению «Яндексом» группы TCS Group Holding PLC («Тинькофф») за 5,48 млрд долларов.