СберБанк поменял тарифную политику в отношении переводов по своим картам , но есть различные платные подписки, чтобы переводить средства без комиссии и без лимита. Об этом рассказал глава СберБанка Герман Греф в интервью «Коммерсанту» .

«Мы изменили комиссии по требованию закона и регулятора. Нам запретили делать различие для межрегиональных переводов и внутри одного региона, и мы сделали единые комиссии. Для 91% клиентов ситуация значительно улучшилась. Если раньше у нас порядка 15% клиентов делали межрегиональные переводы и платили комиссии, то сегодня 91% клиентов с лимитом до 50 тыс. рублей не платят вообще никаких комиссий. Только 9% клиентов, те, кто переводит более 50 тыс. рублей в месяц, ощутили введение комиссий. Но у нас есть различные подписки для того, чтобы переводить средства без комиссии и без лимита», — сообщил Греф.

По его словам, это платные подписки. «Невозможно все сделать бесплатным», — отметил глава СберБанка. Он подчеркнул, что новые подписки выгодны для активных пользователей: за 199 рублей доступны полностью безлимитные переводы вне зависимости от суммы или региона. «Это решение позволяет экономить на комиссии в разы», — пояснил Герман Греф.

Также он отметил, что со стороны Системы быстрых платежей (СБП) конкуренции как таковой нет. Но глава СберБанка против любого вмешательства в рыночные инструменты со стороны регуляторов. «Моя точка зрения не поменялась. Я вообще против любого вмешательства в рыночные инструменты со стороны регуляторов. Это чистой воды бизнес регулятора, с регулируемыми тарифами: СБП на 100% принадлежит ЦБ. Они вроде сняли противоречие в части владения Сбербанком, но ровно такое же противоречие, еще худшее, демонстрируют в СБП. Мне трудно сказать, как она развивается. Мы все требования регулятора исполнили», — сообщил Греф.

«У нас работает своя система платежей, мы в ней уже давно создали все сервисы, в том числе оплату по QR-кодам, которые гораздо удобнее, чем в СБП. Не только многочисленные компании, но и банки-партнеры подключаются к нашей системе», — отметил глава кредитной организации.