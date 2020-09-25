Долю государственного участия на российском финансовом рынке необходимо снизить. Такую позицию представила в докладе о состоянии конкуренции в РФ за 2019 годФедеральная антимонопольная служба, которая предлагает разработать концепцию государственного участия на рынке финансовых услуг.

Как указано в сообщении ФАС России , служба провела исследование состояния конкуренции на рынке банковских услуг на федеральном и региональном уровнях. Анализировались четыре сегмента: кредитование физических и юридических лиц, привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады с 2011 по 2019 год.

«Полученные результаты говорят о продолжившейся в 2019 году тенденции к ухудшению конкурентной среды на федеральных рынках оказания услуг физическим лицам и кредитования юридических лиц. При этом на федеральном рынке привлечения денежных средств юридических лиц, напротив, с 2018 года наблюдается положительная динамика», — выяснили антимонопольщики.

Они подчеркивают, что во всех проанализированных сегментах на федеральном уровне превалирующую долю занимают банки с государственным участием.

По мнению антимонопольного ведомства, в последние годы главной проблемой, негативно влияющей на уровень конкуренции в финансовом секторе, является наличие избыточного государственного участия. В частности, препятствиями являются распределение государственных средств на неконкурентной основе, а также установление необоснованных ограничений на оказание услуг финансовыми организациями.

ФАС, в частности, напоминает, что «многие годы добивается устранения из законодательства требований к государственному участию в уставном капитале и определенного размера собственных средств у банков для допуска их к отдельным видам операций». При этом, как показал анализ нормативной базы, наиболее высокие уровни требований в ряде случаев установлены не в федеральном законодательстве, а в региональном. В связи с этим ФАС также предлагает закрепить норму о том, что требования, устанавливаемые в субъектах РФ, не могут превышать уровней, установленных федеральным законодательством для кредитных организаций, допускаемых к аналогичным видам деятельности.

В ФАС обращают внимание на то, что проблема предъявления необоснованных требований при допуске к оказанию отдельных услуг актуальна не только для банковского рынка — имеется практика установления таких требований и к лизинговым организациям.

Еще одной актуальной проблемой в сфере финансовых рынков названа тенденция к созданию новых государственных финансовых организаций, в частности на рынке микрофинансирования. «По мнению ФАС России, в целях обеспечения полноценного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию необходимо привлекать как можно больше заинтересованных микрофинансовых организаций. Расширение количества участников приведет к уменьшению затрат из государственного бюджета, повышению качества и понижению цены финансовой услуги для конечного получателя», — подчеркивается в сообщении.

По мнению антимонопольного ведомства, необходимо утвердить концепцию государственного участия на рынке финансовых услуг и на ее основании принять «комплексно проработанные меры по уменьшению доли государственного участия на финансовом рынке, в том числе путем приватизации соответствующих пакетов акций».



«Мы неоднократно говорили, что одной из самых острых проблем на финансовом рынке является тенденция к росту государственного участия. В рамках подготовки концепции государственного участия на финансовом рынке совместно с Банком России нужно определить случаи, при которых государство может и должно участвовать, например для обеспечения финансовой стабильности, доступности услуг. Мы также предлагаем запретить создание государственных финансовых организаций на конкурентных рынках и обеспечить конкурентный доступ финансовых организаций к госресурсам», — комментирует глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

