Российский рынок акций вчера снижался на фоне опасений по поводу отсутствия стимулов для роста и замедления восстановления мировой экономики в связи с возобновлением роста инфицированных коронавирусом. По итогам дня индекс РТС снизился на 0,6% до 1 189 пунктов, а индекс Московской биржи опустился на 0,1% до 2 912 пунктов. Курс рубля к доллару укрепился до 77,18 руб./долл. (+0,09) после того как в ходе торговой сессии превысил отметку 77,5 руб./долл. Золото подорожало только на 0,1% до $1 870,9/унцию.

Мы ожидаем, что сегодня новости о COVID-19 и обсуждение нового пакета финансовых стимулов в США по-прежнему будут диктовать настроение на рынках. Акции GAZP RX могут находиться под давлением на фоне новостей о возможном перераспределении части дивидендных выплатах в пользу финансирования плана социальной газификации.

Джон Волш::jw alsh@alfabank.ru (Стратегия)

HeadHunter: сегодня начинаются торги АДС компании на Московской бирже; ПОЗИТИВНО Компания HeadHunter (HHR US, НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $20,7) объявила о том, что Московская биржа (“Мосбиржа”) допустила АДС компании к торгам на бирже и включила их в листинг 1 уровня. Это вторичный листинг АДС компании, которые уже торгуются на Nasdaq Global Select Market. Ни компания, ни существующие акционеры не будут продавать АДС в связи со вторичным листингом на Московской бирже. АДС будут торговаться под тикером “HHRU”; первый торговый день пройдет сегодня, 25 сентября; котировки и расчеты будут производиться в рублях.

Вторичный листинг АДС HeadHunter нацелен на повышение весьма слабой ликвидности акций – средний дневной оборот торгов составлял $2,5 млн с момента IPO в мае прошлого года. Мы считаем новость ПОЗИТИВНОЙ для динамики акций.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)