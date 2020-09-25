Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Возрождение» на уровне «ruA-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен приемлемыми рыночными позициями, удовлетворительным качеством активов и позицией по капиталу, комфортным уровнем ликвидности, а также приемлемой оценкой корпоративного управления. При этом позитивное влияние на рейтинг банка оказывает умеренно высокая вероятность поддержки со стороны материнской структуры — банка ВТБ (ПАО) (действующий рейтинг «ruAAA» со «стабильным» прогнозом от «Эксперт РА»)», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, на 1 августа 2020-го основу активов банка составляет кредитный портфель, который представлен ссудами физлиц (34% валовых активов), а также юрлиц и ИП (32% валовых активов). Розничный кредитный портфель представлен преимущественно ипотечными ссудами и потребительскими кредитами (около 72% и 27% портфеля соответственно на 1 августа 2020-го), его качество оценивается как адекватное: доля просроченной задолженности на 1 августа 2020-го составила около 4%.