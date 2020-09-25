Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Республиканский Кредитный Альянс» на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен адекватной оценкой достаточности капитала при невысокой способности к его генерации, низкой оценкой рыночных позиций, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в сообщении на сайте агентства.

Как напоминает «Эксперт РА», банк ведет деятельность в Москве, специализируется на кредитовании и расчетном обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, выдаче банковских гарантий, а также на размещении средств на межбанковском рынке.

Низкая оценка рыночных позиций банка обусловлена незначительными масштабами его бизнеса и узкой клиентской базой. Давление на оценку рыночных позиций оказывают отсутствие офисной сети и принятая банком бизнес-модель, ориентированная на обслуживание ограниченного круга клиентов. Диверсификация бизнеса оценивается как невысокая, что обусловлено поддержанием банком значительного объема высоколиквидных, но низкодоходных активов.

Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как высокие (Н1.0 на 1 августа 2020 года — 51,8%, значение Н1.2 равно 50,3%). Вместе с тем бизнес банка характеризуется невысокими показателями рентабельности и эффективности деятельности. Дополнительное давление на показатели рентабельности и финансовый результат в среднесрочной перспективе, по мнению агентства, может оказать спад деловой активности на фоне пандемии COVID-19.

Удовлетворительная оценка качества активов, с одной стороны, обусловлена наличием высокорискованного кредитного портфеля, а с другой — значительной долей в активах высоконадежных вложений. Качество ссудного портфеля банка (около 42% валовых активов без учета межбанковских кредитов) в целом оценивается как умеренно слабое. Также наблюдается высокая отраслевая концентрация портфеля кредитов, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям (на строительство приходится порядка 60%). В розничном портфеле на начало августа доля просроченной задолженности составляет 30,8%, доля ссуд III—V категорий качества — 58,6%. При этом агентство отмечает высокое кредитное качество контрагентов по размещению средств на ностро-счетах и в МБК.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности, при этом ресурсная база банка является недостаточно диверсифицированной по клиентам и носит исключительно краткосрочный характер. Агентство отмечает повышенную волатильность привлеченных средств юрлиц и ИП за последние 12 месяцев.



«Консервативные оценки корпоративного управления и организации бизнес-процессов обусловлены отдельными недостатками в системе управления основными банковскими рисками (в том числе низким качеством портфеля ссуд физлиц), а также сравнительно невысоким уровнем диджитализации, что может ограничивать конкурентные позиции банка в долгосрочной перспективе», — отмечается в релизе. В то же время «агентство позитивно рассматривает начало перехода банка от использования самописной АБС к распространенным на рынке аналогичным программным продуктам».

