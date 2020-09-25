Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен адекватной оценкой достаточности капитала при невысокой способности к его генерации, низкой оценкой рыночных позиций, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, консервативной оценкой корпоративного управления.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Республиканский Кредитный Альянс» на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом.
«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен адекватной оценкой достаточности капитала при невысокой способности к его генерации, низкой оценкой рыночных позиций, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в сообщении на сайте агентства.
Как напоминает «Эксперт РА», банк ведет деятельность в Москве, специализируется на кредитовании и расчетном обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, выдаче банковских гарантий, а также на размещении средств на межбанковском рынке.
Низкая оценка рыночных позиций банка обусловлена незначительными масштабами его бизнеса и узкой клиентской базой. Давление на оценку рыночных позиций оказывают отсутствие офисной сети и принятая банком бизнес-модель, ориентированная на обслуживание ограниченного круга клиентов. Диверсификация бизнеса оценивается как невысокая, что обусловлено поддержанием банком значительного объема высоколиквидных, но низкодоходных активов.
Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как высокие (Н1.0 на 1 августа 2020 года — 51,8%, значение Н1.2 равно 50,3%). Вместе с тем бизнес банка характеризуется невысокими показателями рентабельности и эффективности деятельности. Дополнительное давление на показатели рентабельности и финансовый результат в среднесрочной перспективе, по мнению агентства, может оказать спад деловой активности на фоне пандемии COVID-19.
Удовлетворительная оценка качества активов, с одной стороны, обусловлена наличием высокорискованного кредитного портфеля, а с другой — значительной долей в активах высоконадежных вложений. Качество ссудного портфеля банка (около 42% валовых активов без учета межбанковских кредитов) в целом оценивается как умеренно слабое. Также наблюдается высокая отраслевая концентрация портфеля кредитов, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям (на строительство приходится порядка 60%). В розничном портфеле на начало августа доля просроченной задолженности составляет 30,8%, доля ссуд III—V категорий качества — 58,6%. При этом агентство отмечает высокое кредитное качество контрагентов по размещению средств на ностро-счетах и в МБК.
Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности, при этом ресурсная база банка является недостаточно диверсифицированной по клиентам и носит исключительно краткосрочный характер. Агентство отмечает повышенную волатильность привлеченных средств юрлиц и ИП за последние 12 месяцев.
«Консервативные оценки корпоративного управления и организации бизнес-процессов обусловлены отдельными недостатками в системе управления основными банковскими рисками (в том числе низким качеством портфеля ссуд физлиц), а также сравнительно невысоким уровнем диджитализации, что может ограничивать конкурентные позиции банка в долгосрочной перспективе», — отмечается в релизе. В то же время «агентство позитивно рассматривает начало перехода банка от использования самописной АБС к распространенным на рынке аналогичным программным продуктам».
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