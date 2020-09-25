Доллар и евро существенно дорожают к рублю на пятничных торгах и превысили отметки в 78 и 91 рубль соответственно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, на 17:20 мск курс доллара составил 78,35 рубля (плюс 1,21 рубля к уровню закрытия предыдущей сессии), курс евро — 91,06 рубля (плюс 1,01 рубля).



Максимальные отметки, достигнутые с начала торгов, — 78,5 рубля за доллар и 91,19 рубля за евро (минимальные — 76,65 и 89,55 рубля соответственно).