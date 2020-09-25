Банк России утвердил требования к выявлению конфликта интересов управляющих компаний (УК) и специализированных депозитариев и управлению им. Соответствующее указание регулятора зарегистрировал Минюст России.

«Новые правила должны усилить защиту прав и законных интересов инвесторов, а также повысить доверие к рынку коллективных инвестиций», — поясняется в сообщении регулятора.

Указание определяет случаи, когда у финансовой организации может возникнуть конфликт интересов, и устанавливает, как его выявлять и какие виды конфликта интересов компания обязана предотвращать. Например, в любом случае необходимо исключить возможное совершение сделок с имуществом клиента не на наилучших доступных условиях, а также исполнение собственных сделок УК с использованием информации о клиентских сделках.

В отдельных случаях финансовая организация вправе совершить сделку с конфликтом интересов, например, сделку со связанным с компанией лицом. Но это возможно, только если финансовая организация убедилась, что такая сделка соответствует интересам клиента и ему раскрыта информация о конфликте интересов.

Требования вступят в силу 1 апреля 2021 года.