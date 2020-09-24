БКС Банк с октября 2020 года намерен предоставить всем клиентам мобильного приложения обмен валюты со спредом в 5 копеек к биржевому курсу, пишет «Коммерсант» . Сейчас он составляет несколько десятков копеек. Минимальная сумма сделки — 300 рублей. Изменения не затронут операции в личном кабинете и отделениях, рассказали в БКС Банке.

При продаже валюты клиентам банки зарабатывают на разнице биржевого и обменного курсов. Спреды для розничных клиентов, осуществляющих операции онлайн, могут достигать 2,5–3 рублей. Более узкие спреды доступны, как правило, клиентам, относящимся к категории премиальных. По словам представителей кредитных организаций, для премиальных и private-клиентов спред при покупке и продаже составляет около 5 копеек. Также узкие спреды доступны и при покупке валюты на бирже в рамках брокерского обслуживания.

Крупные банки имеют возможность снижать спреды за счет больших объемов операций, тем самым получая преимущество перед более мелкими игроками, отметили банкиры. В тех случаях, когда сужением спредов занимаются небольшие банки, они рассчитывают на привлечение новых клиентов. Невысокий уровень маржи призван обеспечить рост объемов операций и приток новых клиентов, которым можно впоследствии предложить другие, более маржинальные продукты, пояснили представители кредитных организаций.