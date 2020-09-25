Банк «Открытие» добавил виджет мобильного приложения для новой операционной системы iOS 14. Об этом сообщили в банке, пояснив, что новая опция позволит клиентам банка следить за своими финансами с главного экрана смартфона.

В зависимости от выбора пользователя виджет может показывать баланс по картам и счетам, сумму кешбэка в бонусных рублях, даты и размер предстоящих платежей. Нажав на платеж или счет в виджете, клиент автоматически перейдет к их оплате в приложении «Открытия».



«Добавление и настройка виджета занимают считаные секунды. С помощью виджета можно следить за информацией по одному из банковских продуктов на выбор: дебетовым и кредитным картам, счетам и кредитам — как ипотечным , так и потребительским . Информация в виджете автоматически обновляется каждые 15 минут, а также при получении push-уведомлений. По умолчанию в виджете отображается информация о карте, по которой была совершена последняя операция. Выбрать другой продукт можно в любой момент», — рассказали в банке.