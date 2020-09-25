Банк Казани подключился к Системе быстрых платежей (СБП). Теперь клиентам банка стал доступен простой и надежный способ мгновенных денежных переводов в режиме 24/7 по номеру мобильного телефона, говорится в релизе финучреждения.

«Осуществлять перечисления в рублях РФ за считанные секунды в любой банк — участник системы — это лишь одно из преимуществ в сравнении с карточными переводами. В СБП вместо номера карты или громоздких реквизитов счета используется номер мобильного телефона получателя, это минимизирует вероятность отправки денег «в никуда». При этом с суммы переводов по накопительному итогу до 100 тыс. рублей в месяц комиссия взиматься не будет», — отмечается в сообщении.

Максимальная сумма одного перевода в Банке Казани — 300 тыс. рублей. Для того чтобы воспользоваться СБП, достаточно зарегистрироваться в интернет-банке и открыть текущий счет.