Законопроект о правовом статусе апартаментов в России планируется рассмотреть в текущую парламентскую сессию. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«По определению правового статуса апартаментов. Много есть споров, эта тема больше касается Москвы и [других] крупных городов. Но мы все-таки [по вопросам], что такое апартамент, как его признавать, как его считать, как считать на него социальные нормы, планируем до конца года, в осеннюю сессию принять решение», — сказал Хуснуллин на конференции «Итоги пандемии. Курс на эффективный девелопмент».

Ранее Хуснуллин сообщил, что внес предложения для изменения законодательства, которые признали бы апартаменты жильем. По его мнению, живущие в апартаментах люди должны иметь право на прописку и снижение стоимости услуг ЖКХ.

Апартаменты продаются с использованием договоров долевого участия, но в случае проблем у застройщика дольщики не защищены законодательно. Кроме того, из-за отсутствия у апартаментов статуса жилого помещения собственники не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и решения коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна трудность, связанная с апартаментами, заключается в том, что их жильцы не обеспечены объектами социальной инфраструктуры.