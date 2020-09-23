Арбитражный суд Москвы в деле по иску банка «Траст» о взыскании более 306,5 млрд рублей с бывшего владельца Рост Банка Микаила Шишханова и других лиц, контролировавших кредитную организацию, принял обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в пределах суммы иска.



Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, суд принял иск к производству и назначил предварительные слушания по нему на 17 ноября.

Ранее был принят к производству иск к Шишханову и его соответчикам на 22,7 млрд рублей. В том деле суд также принял обеспечительные меры в виде ареста денежных средств, в том числе поступающих на банковские счета, или иного имущества, принадлежащего ответчикам и находящегося у них или других лиц, в пределах суммы иска, за исключением 80% ежемесячной зарплаты.



Оба иска «Траста» поступили в суд 18 сентября. В иске на 306,5 млрд рублей соответчиками Шишханова являются бывшие топ-менеджеры Бинбанка, которые впоследствии занимали руководящие посты и в санировавшемся Шишхановым Рост Банке — Александр Лукин и Кирилл Любенцов, Алексей Фарафонтов.

Этот иск подан в связи с одобрением ответчиками сделок, осуществленных в 2015—2017 годах и причинивших ущерб Рост Банку, включая взнос денежных средств в уставные капиталы компаний «Рост капитал» и «Рост инвестиции», приобретение неликвидных ценных бумаг и выдачу невозвратных кредитов, рассказали ранее РИА Новости в «Трасте».

Соответчиками Шишханова по иску на 22,7 млрд рублей являются те же Лукин и Любенцов, а также Владимир Кирюша и кипрские компании Forcipe Investments Ltd и Kinetic Services Corp. Как пояснили в «Трасте», этот иск подан в связи с заключением банком в 2017 году убыточной сделки по приобретению акций ОАО «ОТД «Ясенево» у ликвидированной компании Malarton Holdings Limited.

ЦБ в 2014 году принял решение о санации Рост Банка, входившего тогда в топ-100 в РФ. «Дыра» в капитале Рост Банка и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 млрд рублей. Санатором был назначен Бинбанк. В декабре 2015 года единоличным санатором стал Шишханов, выкупивший акции Рост Банка у Бинбанка. В сентябре 2017 года Рост Банку и Бинбанку снова потребовалась финподдержка: ЦБ забрал обоих в свой Фонд консолидации банковского сектора. В настоящее время Рост Банк и Бинбанк присоединены к «Трасту».