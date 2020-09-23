Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, пишет «Коммерсант». Это следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова. Так, «факторы, связанные с организацией учета электроэнергии», могут быть выведены из-под ограничений роста общего платежа, который ограничен предельными индексами. Срок исполнения поручения — 19 ноября.

Чтобы включение затрат на организацию учета не привело к сверхнормативному росту платежей, профильные министерства, в частности ФАС, Минэнерго и Минэкономики, должны представить проект постановления с детальным финансово-экономическим обоснованием финальной суммы, на которую может повыситься общий платеж граждан, отметили в аппарате вице-премьера. Расходы сетевой компании на покупку, установку и замену приборов могут включаться в тариф и в плату за техприсоединение, но окупаемость также может быть обеспечена за счет повышения эффективности процессов. Для новых потребителей платеж за техприсоединение, включающий цену прибора, будет различным в зависимости от потребляемой мощности (ниже или выше 670 кВт).

Участники рынка смогут устанавливать только российские счетчики, Минпромторг должен разработать меры господдержки производителей. Также участники рынка и регуляторы будут работать над снижением требований к приборам, чтобы уменьшить их цену.

По мнению экспертов, дополнительная тарифная нагрузка на потребителей составит около 60 млрд рублей в год, или 1–1,2% роста конечной цены на электроэнергию. Цифра может быть ниже при трех условиях, уточняют эксперты: более дешевые счетчики по сравнению с расчетным ценником в 15–20 тыс. рублей за штуку, продление периода установки более чем на семь лет или снижение нормы возврата на инвестиции в приборы со стороны сбытовых и сетевых компаний, например, за счет субсидирования ставки по кредитам.