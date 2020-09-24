Мэр Москвы Сергей Собянин попросил Сбербанк , «Яндекс» и «Ростех» вернуть часть сотрудников на «удаленку». Об этом говорится в письмах столичного мэра, отправленных на имя главы Сбербанка Германа Грефа, главы «Ростеха» Сергея Чемезова и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа, пишет со ссылкой на имеющиеся документы РБК . Источник, близкий к мэрии, подтвердил информагентству подлинность писем. Список адресатов не ограничивается этими компаниями, сообщил он.

Городской оперштаб подтвердил, что такие письма направлены руководителям крупнейших компаний столицы.

«В связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также изменением динамики заболеваемости COVID-19 убедительно прошу и рекомендую вам реализовать меры по частичному переводу сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», — говорится в письмах.

Собянин напомнил, что после начала весной 2020 года пандемии COVID-19 именно перевод работников на «удаленку» стал «одним из наиболее эффективных инструментов противодействия» болезни.

В марте мэр Москвы призывал столичных работодателей перевести на дистанционный режим труда хотя бы часть сотрудников. К обращению мэра многие прислушались, а вскоре президент России Владимир Путин объявил о введении в стране нерабочих дней. Этот режим был отменен с 12 мая, и после того, как уровень заболеваемости снизился, многие организации вернули своих сотрудников в офисы. Однако, как следует из писем Собянина, ситуация требует переосмысления этого решения.

В июле Сбербанк сообщал, что на своих рабочих местах находятся свыше 70% всех сотрудников банка и осенью такое соотношение работающих в офисе и из дома планируется закрепить на постоянной основе.

В середине сентября мэр Москвы, выступая в эфире телеканала «Россия 24», обращался к руководителям работающих в столице компаний с просьбой по возможности оставить сотрудников на «удаленке». «Чем больше людей на дистанционной работе, тем меньше передвижений по городу, меньше контактов, ситуация будет более стабильной», — сказал тогда Собянин, при этом с тех пор число выявляемых за сутки случаев заражения COVID-19 в Москве заметно выросло.

