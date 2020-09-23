Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф представил новый логотип банка на конференции «СберКонф». Теперь логотип представляет из себя зелено-сине-желтый круг с зеленой галкой внутри и словом «Сбер».



«Мы взяли самое главное от нашего банковского наследия. Галочка — символ нашей целеустремленности и ориентированности на пользу для человека. Наш — символ нашей сфокусированности на потребностях людей и создания комфорта и возможностей для них. Мы остались зеленым финансовым брендом, но добавили много разнообразия в то, чем мы занимаемся и чем полезны для клиента», — объяснил Герман Греф.

Банк подал заявку на новый логотип еще в мае 2019 года, зарегистрировали его в июне 2020-го. Теперь вся экосистема банка будет работать под именем «Сбер».