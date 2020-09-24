«Сбер» представил новые бренды ряда своих сервисов для частных и корпоративных клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Объединение продуктов под новыми брендами не влечет смены юридических наименований Сбербанка и его дочерних компаний и не требует перезаключения действующих договоров с клиентами или внесения в них изменений», — отмечается в релизе.

Так, различные финансовые услуги «Сбера» для населения теперь объединены под брендом «СберБанк». Мобильное приложение и веб-версия «Сбербанк Онлайн»получили название «СберБанк Онлайн». Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» теперь называется «СберСпасибо».

Сбербанк ID — единый аккаунт для входа на сервисы банка и его партнеров — переименован в «Сбер ID».

С малым бизнесом и самозанятыми гражданами «Сбер» будет работать под брендом «СберБизнес», так же будет называться веб-версия и мобильное приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн». Профессиональные решения для корпораций и госсектора вошли в бренд «СберПро». Десктопное приложение для корпораций также получит название «СберПро».

Бренд «SberCIB» включил в себя решения для компаний и финансовых институтов, использующих инвестиционные инструменты и проводящих операции на глобальных рынках.

В бренд «СберИнвестиции» вошли все розничные инвестиционные продукты Сбербанка, в том числе брокерские услуги для физлиц и продукты «Сбербанк Управление Активами» (за исключением закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости), программы накопительного и инвестиционного страхования жизни «Сбербанк страхование жизни».

Бренд «СберСтрахование» объединил всю линейку защитных страховых продуктов и сервисов дочерних компаний Сбербанка «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни».

Бренд «СберНПФ» включил все пенсионные продукты и сервисы для физических и юридических лиц от НПФ Сбербанка.

«Страховой брокер Сбербанка» начал работу под брендом «Сбер Страховой брокер».

Управление частным капиталом, которое занимается обслуживанием состоятельных клиентов с активами от 100 млн рублей, теперь представлено под брендом «Sber Private Banking».