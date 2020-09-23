Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:04 мск курс доллара потерял примерно 2 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подешевел на 7 копеек. На 10:14 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77 рублей (минус 8 копеек). Курс евро на 10:14 мск равнялся 89,8 рубля (минус 11 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в четверг утром доллар набирает силу, поэтому рубль останется под давлением. По его словам, если европейские участники рынка продолжат продавать акции и покупать доллары, то рубль рискует подешеветь до 78 рублей за доллар

«Печальная ситуация с рублем: пара доллар-рубль завершила вчерашний день выше отметки 77%. Сегодня внешний фон ну никак не способствует укреплению рубля, поэтому пара отправится к своей цели – чуть ниже 78 руб за доллар. Там проходит верхняя граница восходящего канала от начала июня. Вряд ли она будет пробита сегодня», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.