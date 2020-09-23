Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил премьер-министра Михаила Мишустина отложить повышение ставки НДС на авиаперелеты через Москву на период после 2024 года, пишут «Ведомости» , ссылаясь на письмо президента РСПП Александра Шохина.

Рост ставки НДС приведет к росту налоговой нагрузки на авиакомпании на 30 млрд рублей, что в условиях кризиса и закрытого международного авиасообщения несет в себе риски банкротств в отрасли, масштабных сокращений персонала, резкого снижения доступности воздушных перевозок для населения, в том числе для жителей регионов, говорится в письме.

На высококонкурентном авиарынке, особенно в 2020 году, перевозчики не могут себе позволить переложить НДС на пассажира – разница в стоимости авиабилетов будет минимальна, максимум возникающей дополнительной нагрузки придется взять на себя авиакомпаниям, поэтому возникнет недополученная выручка, которая в целом по отрасли может превысить 25 млрд за год, сообщил представитель S7.

По словам представителя Минфина, ставка 10% на авиаперелеты через аэропорты Москвы (за исключением перевозок в Крым, Калининградскую область и на Дальний Восток) была изначально установлена до 1 января 2021 года, и продлевать ее не планируется.

Минтранс выступает за обнуление ставки на все внутрироссийские авиаперевозки с 1 января 2021 года до конца 2024-го, включая перелеты через Москву. Предложение направлено на поддержку российских авиаперевозчиков в условиях пандемии COVID-19, его реализация создаст условия для устойчивой работы российских авиакомпаний, восстановления объемов авиаперевозок, а также поддержания спроса на внутрироссийские перевозки, сообщил представитель Минтранса.