Закон предусматривает приостановку платежей по кредитному договору на срок до шести месяцев по инициативе заемщика (при выполнении ряда условий) и погашением начисленных за это время процентов после завершения льготного периода.



В продуктах компании «ПрограмБанк» — и в « ПрограмБанк.АБС » и в « ПрограмБанк.Взыскание » — к этому моменту уже существовал и использовался функционал добровольной реструктуризации.



К концу июня в системе «ПрограмБанк.АБС» требуемый функционал кредитных каникул в соответствии с Федеральным Законом 106-ФЗ был реализован.



Банки, использующие функционал кредитных каникул, естественно, поставили перед компанией новые задачи, которые реализованы в системе «ПрограмБанк.АБС».



Наиболее существенные:

Кредитные каникулы теперь могут использоваться для всех видов кредитов — с аннуитетной схемой погашения, с дифференцированной схемой погашения, для договоров типа «кредитная линия».

Проценты за время кредитных каникул могут погашаться единой суммой или быть распределены на новые интервалы в договоре, которая выбирается в зависимости от политики банка.

Кредитные каникулы могут быть завершены досрочно с пересчетом условий договора и плана погашения.

В результате развития решения по кредитным каникулам банки могут использовать различные варианты нормативной реструктуризации в зависимости от их учетной, клиентской и кредитной политики.



Функционал кредитных каникул, как и большинство законодательных требований, предоставляется клиентам компании без дополнительной оплаты, на основании договоров сопровождения.

Справочная информация



Компания « ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 30 лет.

Компания устойчиво входит в ТОП-3 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS SalesLeagueTable ).

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », системы для страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро »...



Среди клиентов компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.