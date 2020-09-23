Работодателю хотят дать право увольнять удаленного сотрудника, если тот не выходит на связь целый день, пишут «Известия» . Это следует из рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе.

Так, на удаленный труд не будет распространяться норма об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, следует из поправок. Также с дистанционным сотрудником нельзя будет расстаться за прогул — отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня или смены. Но если удаленный сотрудник весь день не выходит на связь, это может быть основанием для увольнения по инициативе работодателя. Дословно в поправках сказано о нарушении «более чем на один рабочий день установленного срока, в течение которого работник обязан реагировать на запросы работодателя, связанные с выполнением трудовой функции».

Остальные основания для увольнения останутся прежними и будут распространяться как на традиционную, так и на удаленную работу, следует из проекта поправок.

Как считает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, в случае с удаленной работой проблематично доказать сам факт опьянения — поэтому, видимо, и появляются такие формулировки. Также проверить трезвость сотрудника в принципе не всегда физически возможно, отметил эксперт.

Работодателю будет трудно доказать нахождение сотрудника в состоянии алкогольного опьянения по онлайн-изображению или записи, отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Работник всегда может сказать, что просто плохо себя чувствовал, принял лекарства. Для наличия достаточных и достоверных доказательств для суда необходимы результаты медицинской экспертизы, возможности провести которую тоже ограничены.