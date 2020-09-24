Прожиточный минимум в 2021 году планируется установить на уровне 11 653 рубля. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов.

«Прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума в целом по Российской Федерации в 2020 году составит 11 241 рубль. При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7%) значение прожиточного минимум составит 11 653 рубля. Это приводит к соотношению с медианным доходом (за 2019 год), равному 44,2%. Именно этот уровень соотношения и предлагается установить на 2021 год», — сказал Пудов.

Говоря о размере МРОТ, Пудов отметил, что по сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда (12 130 рублей) рост составит 105,5%. По оценкам, оно затронет 3,9 млн человек, из которых 1,8 млн человек — работники бюджетной сферы, 2,1 млн человек трудятся во внебюджетном секторе, добавил Пудов.

Ранее сообщалось, что для борьбы с бедностью необходимо отвязать от прожиточного минимума МРОТ и повышать его ежегодно на 2–3% выше инфляции.