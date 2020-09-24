Банкир Олег Тиньков считает, что Сберу стоит купить Mail.ru, чтобы успешно развивать свои сервисы в рамках экосистемы, поскольку сотрудничество в рамках совместного партнерства работает «плохо». Об этом Тиньков сообщил в своем Instagram, комментируя онлайн-конференцию Сбера с презентаций нового бренда и сервисов.

«Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы конечно делали также и еще быстрее... и еще бы на их месте давно купили «Мэйл», я не верю в СП и партнерства — это плохо работает. Им нужно было покупать весь «Мейл» весной когда он стоил мало», — говорится в сообщении.

Также Тиньков назвал главу Сбера Германа Грефа единственным, с кем интересно конкурировать в России. «Греф безусловно, талантливый банкир и единственный с кем интересно конкурировать! Но мне кажется ему тесно в рамках госбанка», — считает он.

Ранее некоторые эксперты высказали мнение, что покупка «Тинькофф» «Яндексом» увеличивает вероятность аналогичной сделки Сбербанка с Mail.ru, которые уже сотрудничают в рамках совместного предприятия.