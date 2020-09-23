Правительство РФ утвердило правила предоставления кредитов другим странам, выделив категории, которым будет отказано в госзайме. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Так, в качестве потенциальных заемщиков не будут рассматриваться страны, участвующие или завершившие участие в международной расширенной инициативе по облегчению долгового бремени беднейших стран, до значимого улучшения финансово-экономического положения.

Кроме того, доступ к российским госкредитам не смогут получить государства, находящиеся в состоянии военных конфликтов и социально-политических кризисов, или причастные к финансированию террористических организаций, а также страны, в отношении которых действуют поддержанные Россией международные санкции, предусматривающие ограничения на предоставление внешнего финансирования.

Помимо этого, это государства, которые допустили дефолт по своим внешним долговым обязательствам и финансово-экономическое положение которых не претерпело значимого улучшения к моменту рассмотрения обращения о предоставлении кредита, а также страны, отнесенные Организацией экономического сотрудничества и развития к шестой и ниже группам странового кредитного риска.



На госкредит не смогут претендовать и страны с рейтингом долгосрочной кредитоспособности ниже уровня «В-» по классификации международных агентств Fitch или S&P или ниже уровня «В3» по классификации Moody's, а также государства, по которым средняя за предыдущие три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов в долларах США на срок 10 лет превышает 800 базисных пунктов по данным Bloomberg.

«Предоставление государственных кредитов, а также исполнение обязательств РФ как кредитора в рамках предоставленных государственных кредитов не осуществляется в случае наличия (возникновения) у иностранного государства-заемщика: неурегулированной (просроченной) задолженности перед РФ по предоставленным бывшим СССР или РФ государственным кредитам; иных неурегулированных взаимных финансовых обязательств между РФ и иностранным государством-заемщиком», — говорится в документе.