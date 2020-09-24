Окончательной редакции поправок к законопроекту о регулировании дистанционной и временной удаленной работы пока нет, заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Пока ведутся дискуссии, окончательной редакции нет», — сказал Исаев. Он один из авторов законопроекта.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по доработке законопроекта ко второму чтению подготовила первые дополнительные поправки в Трудовой кодекс. Так, из проекта следует, что основанием для увольнения работника на удаленке может послужить отсутствие связи с ним в течение целого дня.