Из-за пандемии долговая нагрузка россиян снизилась впервые с 2015 года, пишут «Известия» . Об этом рассказала директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова. Так, на 1 июля долговая нагрузка населения составила 10,7%, тогда как на 1 апреля — 10,9%. Данилова связывает сокращение долговой нагрузки населения в апреле – июне с двумя факторами — замедлением выдачи кредитов и снижением ключевой ставки ЦБ.

В марте российские банки выдали розничных кредитов на сумму 1,4 трлн рублей, свидетельствуют данные ЦБ. В апреле общий объем новых займов составил 755 млрд рублей, а в мае — 852 млрд. Хотя в июне объемы вернулись к привычному уровню — около 1,2 трлн рублей, по итогам квартала был зафиксирован значительный спад. В апреле – июне банки выдали кредитов на 2,76 трлн рублей по сравнению с 3,63 трлн в I квартале 2020-го и 3,4 трлн во II квартале 2019 года.

По данным официальной статистики, реальные располагаемые доходы россиян во II квартале снизились на 8% в годовом выражении.

По словам экспертов, в ответ на упавшую платежеспособность банки ограничили выдачу новых кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой. Примерно 40% заемщиков оказались занятыми в наиболее пострадавших от пандемии отраслях — секторе услуг, непродовольственной торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, их доход снизился на 10–70% в зависимости от профессии, у многих на предкризисный уровень он так и не вернулся, объяснили эксперты. По их мнению, сейчас около трети граждан могут быть отнесены к категории высокорисковых заемщиков, получить кредит этой части населения стало труднее.