Оценки наблюдаемой россиянами инфляции и ожидания на год вперед в сентябре несколько выросли, свидетельствуют данные опросов ООО «инФОМ», которые проводятся по заказу Банка России.

«В сентябре инфляционные ожидания преимущественно росли по сравнению с предыдущим месяцем, указывая на снижение дезинфляционных рисков. По данным опроса ООО «инФОМ», медианная оценка ожидаемой населением инфляции незначительно повысилась, оставшись вблизи среднего уровня предыдущего года», — отмечается в материале «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» , опубликованном на сайте ЦБ.

Согласно результатам опроса, проводившегося с 28 августа по 9 сентября, медианная оценка наблюдаемой населением инфляции за последние 12 месяцев составила 9,4%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2 процентного пункта. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции в сентябре составила 8,9%, что на 0,1 п. п. выше значения августа.

Отмечается, что за месяц значимо увеличились оценки ожидаемой и наблюдаемой инфляции респондентов без сбережений. При этом для респондентов со сбережениями отмечалось снижение ожидаемой инфляции при незначительном увеличении наблюдаемой.

Небольшое снижение ожиданий наблюдалось и в ответах всех респондентов на вопрос об инфляции в 2020 году: по сравнению с августом доля тех, кто прогнозирует инфляцию выше 4%, уменьшилась на 1 п. п. При этом доля тех, кто ожидает, что инфляция превысит 4% в трехлетней перспективе, не изменилась.

В числе прочего в обзоре говорится, что «в сентябрьском опросе респонденты чаще, чем в начале августа, говорили о значительном росте цен на одежду и обувь, хлеб».

«Проводимый Банком России мониторинг предприятий зафиксировал увеличение краткосрочных ценовых ожиданий. Ценовые индексы PMI также указывают на ускорение роста цен, в первую очередь со стороны закупочных цен. Вмененная инфляция до 2023 года, заложенная в цены ОФЗ-ИН, в сентябре продолжила расти, оставшись ниже 3%. Вмененная инфляция на 2023—2028 годы вернулась к 4%. Прогнозы инфляции от профессиональных аналитиков на 2020 и 2021 годы были повышены, однако не превысили 4%», — говорится в материале.



По оценкам Банка России, уровень инфляции до конца 2020 года будет повышаться по мере выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года. По итогам 2020 года инфляция будет находиться в интервале 3,7—4,2%, по итогам 2021 года составит 3,5—4%, в дальнейшем стабилизируется вблизи 4%, напоминает регулятор свой прогноз.